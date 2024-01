Fasnachtskomitee in Dietwil löst sich auf, fünf Vereine übernehmen

25 Jahre lang organisierte ein Fasnachtskomitee in Dietwil die fünfte Jahreszeit, samt traditionellem Umzug. Nachdem sich dieses 2023 aufgelöst hat, schlossen sich nun kurzfristig fünf Vereine zusammen. Ihre Ideen stossen auf Begeisterung im Dorf.Dietwil war «ganz usem Hüsli». So jedenfalls beschreibt das Fasnachtskomitee Dietwil (Fakodi) die Fasnachtswoche des vergangenen Jahres auf ihrer Website.

Rund 250 Leute seien verteilt auf 13 Nummern am Umzug mitgelaufen und auch der Festbetrieb danach sei ein grosser Erfolg gewesen. Ein gelungener Abschluss also. Denn für das Fakodi war es die letzte fünfte Jahreszeit, die es auf die Beine gestellt hat. Am Ende der Seite unter dem Titel «Geschlossener Rücktritt des Fakodi» wird erklärt, dass sich die Mitglieder dazu entschieden haben, die Organisation des närrischen Treibens im Dorf nach fast 25 Jahren «aus vielfältigen Gründen» aufzugeben. Einen bunten und lauten Umzug, wie diesen hier in Sins, gibt es heuer auch in Dietwil wieder. Dafür sorgen fünf Verein





AargauerZeitung » / 🏆 45. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.