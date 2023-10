Allschwil erneuert Spielplatz und ersetzt Spielturm

Allschwil ersetzt nicht nur den Spielturm, sondern erneuert den Spielplatz gleich ganz. Bäume, Sträucher und ein Ballfang kommen dazu. Es bleibt die legendäre Seilbahn.Der Spielplatz «Plumpi» mit seiner grossen Wiese. Hinten in der Mitte stehen bereits die Bauprofile für den neuen Spielturm. Links hinten bleibt die Seilbahn bestehen.Ende November 2020 brannte auf dem Spielplatz «Plumpi» am Mühlebachweg in Allschwil der zweistöckige Aussichtsturm.

Nach dem Brand vor fast drei Jahren: «Plumpi» in Allschwil erhält einen neuen Turm

