Achtelfinal im Schweizer Cup - «Festung Kleinfeld»: Schiesst Kriens den FCB tiefer ins Elend?

Passend zum Thema Kriens lauert auf seine ChancenEs scheint, als gäbe es für Kriens keine bessere Gelegenheit, die Basler in ihrer aktuellen Nicht-Form noch tiefer ins Verderben zu stürzen. Während es für den FCB 4 Pleiten in Serie hagelte, erlebten die Krienser zuletzt erfolgreichere Wochen. Die Mannschaft von Sven Lüscher fand nach einem verhaltenen Saisonstart besser in die Spur und feierte in den letzten 3 Spielen 3 Siege.

Allerdings ist die Rechnung nicht so einfach. Der SCK weiss, was auf ihn zukommt. Er schreibt in der Matchvorschau von einem Gegner «mit ziemlich viel Qualität», von einer «Übermacht». Trainer Lüscher weiss die Ausgangslage nüchtern einzuschätzen: «Es bestehen immer noch 2 Ligen Unterschied. Basel ist klarer Favorit. Aber wir wissen auch um die Verunsicherung beim FCB.

04:45 Video Lüscher: «Es kommt kein Gegner sehr gern ins Kleinfeld» Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 45 Sekunden. Diese gilt es aus Krienser Sicht auszunutzen. Gerade im Kleinfeld mit den zahlreichen Fans im Rücken sollte dies möglich sein.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Cup-Achtelfinal Kriens gegen Basel am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei oder in der SRF Sport App. Knipst Chihadeh weiter?Vor mehr als 13 Jahren war der FC Basel im Cup-Halbfinal letztmals zu Gast in Kriens. Vor 5000 Zuschauenden – so viele werden es heuer wohl wieder sein – setzte sich der «Goliath» auch nur knapp mit 1:0 durch. Ein Spiel, an das sich sowohl SCK-Mittelfeldspieler Moyo-Ola Uruejoma als auch Stürmer Saleh Chihadeh nicht erinnern kann.

