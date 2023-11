Restaurant Belle Époque, Spiez: Der Engel am Eden-Herd

verschlägt es uns die Sprache: Heute werden wir zwischen Marmorsäulen, unter Kronleuchtern, mit Silberbesteck und neben Samtvorhängen speisen. Es sind erst wenige Gäste da, wir bekommen vielleicht deshalb einen Tisch am Fenster. Draussen ist es bereits dunkel, so bleibt uns der Blick auf den Thunersee verwehrt.

