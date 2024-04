Xuxa perde processo contra deputada Carla Zambelli

A apresentadora Xuxa Meneghel perdeu em definitivo o processo aberto contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no qual exigia uma indenização de pelo menos R$ 150 mil por danos morais. Com a derrota, Xuxa terá de pagar cerca de R$ 31,3 mil em honorários ao escritório Kufa Advocacia, que representou a deputada no processo. A ação foi aberta em agosto de 2020 após Zambelli criticar um livro infantil lançado por Xuxa ("Maya: bebê arco-íris") que aborda conteúdo LGBT.

A obra conta a história de uma menina que tem duas mães.A deputada publicou um vídeo nas redes sociais pedindo que Xuxa"deixasse as crianças em paz". Ela afirmou que a obra fazia parte de uma"teia de destruição dos valores humanos", que"instigava inocentes ao sexo" de modo a"pavimentar a pedofilia e a depravação".Na defesa apresentada à Justiça, Carla Zambelli afirmou que apenas exerceu seu direito à liberdade de expressã

