Político turco morre após varanda desabar durante comemoração

Um político turco morreu após ficar gravemente ferido quando a varanda onde estava comemorando a vitória do partido nas eleições desabou repentinamente. Ele era vice-presidente distrital do CHP (Partido Popular Republicano), oposição ao presidente atual, Recep Erdogan, e comemorava a vitória eleitoral histórica de Kadir Tatk para prefeitura do distrito de Tavas. Acidente aconteceu em 31 de março.

Ele foi levado ao Hospital da Universidade de Pamukkale, após receber tratamento de emergência no hospital estadual de Tavas. O funeral foi realizado na mesquita Mestanaga, na mesma cidade, horas depois. "Meu irmão Mehmet Palaz, a luta que você travou durante anos com esforço, paciência e incansabilidade, não deveria ter terminado hoje". "Nos despedimos do nosso querido irmão, nosso vice-presidente do distrito de Tavas, em sua última jornada", escreveu o prefeito de Merkezefendi, Seniz Dogan, após o funera

