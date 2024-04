Ministro do STF rejeita recurso de Carla Zambelli contra multa do TSE

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um recurso da defesa da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) contra uma multa de 30 mil reais imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Corte Eleitoral autuou a parlamentar por entender que ela propagou desinformação sobre as urnas eletrônicas.

A multa contra a deputada foi imposta em 2022 após ela, durante a campanha, gravar um vídeo divulgado nas redes sociais em que sugeria que as urnas eletrônicas estariam sendo “manipuladas” por pessoas ligadas ao PT dentro de um sindicato do ABC Paulista. Após a aplicação da multa pelo TSE, a defesa de Zambelli entrou com um recurso no STF. A alegação era de que ela não tinha compartilhado fake news, mas sim que pedia explicações sobre uma suposta manipulação das urnas que teria circulado na ocasião. O ministro, no entanto, não acatou a tese e manteve a decisão do TSE sobre o pagament

