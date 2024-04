Juro médio do consignado para aposentados fica em 22,8% ao ano, menor patamar desde 2021

Os beneficiários do INSS que podem contratar o crédito consignado estão pagando no ano uma taxa média de juro de 22,8% na modalidade. É a menor desde novembro de 2021, que registrou um patamar anual de 21,29%. Os dados são do Banco Central, atualizados nesta terça-feira. No mês de fevereiro, o consignado do INSS ficou em 1,73%, na média, também no menor nível mensal desde dezembro de 2021.

O limite dos juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas é objeto de impasse com o setor bancário. Desde março de 2023 o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), comandado pelo ministro Carlos Lupi, vem reduzindo o teto de juro para esse público. A justificativa é a queda da taxa básica de juros. Na última decisão, o Conselho aprovou o novo limite de juros de 1,72% ao mês para essas operações do consignado

