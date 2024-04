Ana Maria Braga fala sobre câncer de ânus e sua relação com o HPV

Doença sobre o qual Ana Maria Braga comentou em entrevista está mais presente do que nunca! E pode ter relação com o HPV.

Ana Maria Braga falou sobre o câncer que teve em 2001, quando repentinamente se viu às voltas com o diagnóstico devastador de perigosíssimo câncer de ânus, carcinoma epidermóide anal, corajosa em abordar, sua fala é providencial, principalmente em um mundo onde pessoas começam sua vida sexual cada vez mais cedo e na sua maioria sem as informações necessárias para a sua segurança e a segurança dos parceiros. Fala providencial porque nos obriga a abordar o tema e levar mais informações a todos que precisam, principalmente pais e professores, e por isso somos agradecidos. O papilomavírus humano (HPV) é uma infecção sexualmente transmissível amplamente reconhecida por seu papel no desenvolvimento de câncer cervical. No entanto, uma descoberta emergente tem destacado sua associação com o carcinoma epidermoide anal, um tipo de câncer que afeta o ânus

