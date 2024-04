Vasco busca novo patrocinador máster após rescisão de contrato

Desde a rescisão de contrato do Vasco com a empresa PixBet em janeiro, o clube se encontra sem um patrocinador máster. A busca por um novo parceiro financeiro não tem sido fácil. O objetivo é claro: encontrar uma empresa disposta a investir cerca de R$ 45 milhões, um valor significativamente mais alto do que o anteriormente acordado. O desafio se mostra ainda maior sem a presença de um diretor comercial, posição vaga desde novembro de 2023. Vasco abriu negociações por patrocinador máster.

Apesar das dificuldades, as negociações continuam. Empresas como Betano e NoviBet surgiram como possíveis patrocinadores, mas, até o momento, nenhum acordo foi concluído. Interessantemente, o Vasco chegou perto de fechar um contrato promissor com a EstrelaBet, que poderia render até R$ 55 milhões ao clube, mas a negociação não se concretizou. A falta de um patrocinador máster complica a situação financeira do clube, limitando investimentos em infraestrutura, contratações e outras áreas vitais

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



o_antagonista / 🏆 22. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Emiliano Díaz rejeita comparações com 2023: 'É outro Vasco'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Oito equipes trocaram pilotos desde E-Prix de São Paulo de 2023; veja mudançasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Assassinatos caem em 2023 e taxa atinge o menor índice desde 2007, mostra levantamentoOs dados são do Monitor da Violência, feito em parceria com Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o NEV-USP; apesar da melhora, o Brasil ainda é um dos recordistas mundiais em homicídios

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

El Reino Unido registró en 2023 las emisiones más bajas de dióxido de carbono desde 1879La última vez que el país llegó a este nivel de CO₂ se estaba colocando luz eléctrica en la primera calle inglesa

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Desemprego sobe para 7,8% em fevereiro, primeira alta desde abril de 2023Após o período de festas de fim de ano, 332 mil pessoas voltam a procurar vagas e pressionam taxa. Há demissões de temporários, mas população ocupada segue estável. Renda sobe 1,1% no trimestre

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Possíveis titulares do ataque Fluminense na estreia da Libertadores não possuem bons números desde 2023Diante do Alianza Lima, o Fluminense não contará com Germán Cano, Ganso e Keno por conta de lesões no setor ofensivo.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »