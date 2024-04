Inscrições abertas para o Concurso Guarda Municipal de Peruíbe

02/04/2024

Iniciaram-se as inscrições para o Concurso Guarda Municipal de Peruíbe, uma oportunidade excelente para os candidatos que possuem ensino médio completo e buscam uma carreira no serviço público municipal. São ofertadas 20 vagas com salário inicial de R$ 1.762,69. A organização do processo seletivo está sob a responsabilidade da Fundação Vunesp, sendo uma das mais respeitadas instituições em termos de realização de concursos públicos.

