Samsung traz função de proteção de tela para celulares da marca

A Samsung trouxe novamente aos celulares da marca uma função importante de proteção da tela. A novidade é uma série de recursos que protegem telas do efeito burn-in. Quem identificou a mudança foi o 9to5 Google.

Na atualização para a interface One UI 6.1, os ícones da barra superior do Android têm os pixels alterados com frequência, ocasionando tanto mudanças no visual quanto de posição. Anteriormente, a própria companhia já havia confirmado o retorno dessa ferramenta.

