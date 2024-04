Discord vai exibir anúncios em sua plataforma de mídia social para jogos

O Discord foi, por muito tempo, um dos poucos locais na internet sem anúncios. Isso vai mudar a partir da próxima semana, quando a plataforma de mídia social para jogos passará a exibir as propagandas, chamadas 'Missões Patrocinadas'. Peter Sellis, vice-presidente sênior de produto do serviço, explicou que os anúncios vão aparecer no canto inferior esquerdo da tela. Eles serão segmentados de acordo com jogabilidade, idade e localização do usuário.

Confira: Discord vai incentivar criação e uso de jogos e apps dentro de conversas De acordo com o jornal norte-americano Wall Street Journal (WSJ), os comerciais serão de fabricantes de videogames. Brindes serão oferecidos aos usuários que completarem tarefas nos jogos enquanto os amigos, ou pelo menos uma pessoa, assistirem via Discord. Os usuários receberão recompensas ao completar tarefas nos jogos enquanto pelo menos uma pessoa assiste à transmissão com anúncio

