Vale (VALE3) vai pagar R$ 10,5 bi em dividendos e JCP; veja quem tem direito

O acionista receberá o valor bruto de R$ 2,331661567 por ação, sendo R$ 1,565890809 por papel via dividendos e outros R$ 0,765770758 por ação como JCP.A data de corte (data com) para os detentores de ações de emissão da Vale negociadas na B3 é o dia 21 de novembro de 2023, e para os detentores de American Depositary Receipts ("ADRs") negociados na NYSE é o dia 24 de novembro de 2023.

avaliar se vale a pena ou não comprar ações de determinada empresa, é acompanhar a divulgação de seus resultados . Afinal, além da política macroeconômica e da percepção de mercado sobre a companhia, os números que ela apresenta influenciam diretamente o desempenho de seus papeis na bolsa.

Para ter acesso a estes resultados, os investidores devem olhar para dois documentos divulgados trimestralmente, durante a chamada temporada de balanços, pelas empresas: o balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). headtopics.com

Neles, é possível encontrar informações importantes para o processo de avaliação de uma empresa, como receita, lucro líquido, despesas, linhas operacionais, dentre outras.

