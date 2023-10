Conflito Israel-Hamas: bombardeio em Gaza se intensifica e Hamas diz ter lançado foguetes contra território israelense; acompanhe

Equipes da BBC que estão em Ashkelon, no sul de Israel, relatam que os bombardeios israelenses contra o território se intensificaram nas últimas horas. A cidade fica a 10 quilômetros de Gaza.

Segundo a reportagem, é possível ouvir "bombardeio pesado, principalmente pelo ar" nesta sexta-feira (27/10). O Hamas, grupo palestino que administra a Faixa de Gaza, afirmou que as telecomunicações no território foram quase completamente cortadas.

O grupo, que realizou um ataque surpresa em Israel no dia 7 de outubro, também afirmou ter voltado a lançar foguetes contra o território israelense.

