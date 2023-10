Sucesso do filme da Barbie não é o suficiente e lucro da Mattel cai 49,5%

Mattel: resultado do 3T23 decepciona mercado e ações caem (Rodin Eckenroth/FilmMagic/Getty Images)conseguiu segurar os números da, fabricante da boneca. Nesta quinta-feira, 26, às 13h03, as ações da Mattel despencavam 8,35% cotadas a R$ 18,48. O movimento é uma reação dos investidores após a divulgação do balanço da empresa na noite anterior.

O mercado se frustrou com os números mostrando um lucro de US$ 146,3 milhões, o que representa uma forte queda de 49,5% frente ao mesmo período de 2022. O resultado refletiu no lucro por ação: US$ 0,41 ante US$ 0,82 do terceiro trimestre de 2022. Contudo, a receita líquida da companhia avançou 9,1%, ficando em US$ 1,92 bilhão.

Já nas vendas líquidas, a empresa manteve o resultado em US$ 5,44 bilhões, próximo ao do ano passado. O Ebtida ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Mattel somou US$ 532 milhões, alta anual de 18,3%.Estrelado por Margot Robbie, o filme chegou aos cinemas em 20 de julho e impulsionou as vendas da boneca. No período, foram arrecadados US$ 605,1 milhões, um crescimento de 16,4% na comparação anual. headtopics.com

“A demanda do consumidor por nosso produto aumentou no trimestre Nossos resultados se beneficiaram do sucesso do filme Barbie, que se tornou um fenômeno cultural global e atingiu um marco importante para a empresa”, disse o diretor-presidente da Mattel, Ynon Kreiz.

Considerando outras bonecas como Disney Princess, Disney Frozen e Monster High o balanço bruto mundial do terceiro trimestre foi de US$ 884 milhões, um aumento de 27% em base anual. Já o faturamento bruto mundial para outros brinquedos foi de US$ 518 milhões, o que representa um avanço de 18% ante o ano anterior, impulsionado pela venda do Hot Wheels. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

exame »

Mesmo com sucesso da Barbie, lucro da Mattel tem queda de 49,5% no 3º triEmpresa destaca, porém, que esse resultado considera encargos monetários relativos a uma provisão para avaliação de ativos fiscais diferidos no exterior Consulte Mais informação ⮕

El éxito de la película ‘Barbie’ impulsa las ventas de MattelEl fabricante de la popular muñeca corta una racha de varios trimestres de caída de las ventas Consulte Mais informação ⮕

Gol adia divulgação de balanço do 3º trimestre para 6 de novembroResultados seriam divulgados nesta quinta-feira (26), mas empresa explicou que os auditores pediram prazo adicional para avaliação contábil de transações ocorridas próximas ao fim do trimestre Consulte Mais informação ⮕

Análise: WEG paga preço pelo sucesso e ação despenca com lucro recordeEmpresa está naquela posição da banda de rock com uma série de sucessos que começa a atrair uma crítica cada vez mais exigente Consulte Mais informação ⮕

Depois do sucesso ao recomendar leituras, chega a vez do Market Makers lançar seu próprio livroO canal dá um passo além do universo online e lança nesta quarta o seu primeiro livro: “Sem medo de investir em ações” Consulte Mais informação ⮕

Vídeo: Enfermeira desafia colegas a furar balões com seringas sem estourá-losInternautas explicam que o 'sucesso' na brincadeira não tem relação com a prática hospitalar Consulte Mais informação ⮕