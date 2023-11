Titular do Palmeiras provoca John Textor após virada sobre o Botafogo

Mais cedo na última quarta, Textor havia dado uma entrevista ao"ge", onde citou que queria"mandar o Palmeiras embora com uma derrota". Após a virada do Alviverde sobre o Botafogo, o acionista discutiu com o técnico Abel Ferreira na beira do gramado.Nos primeiros 45 minutos, o Botafogo marcou três gols com Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu a virada com Endrick (2), Flaco López e Murilo.

