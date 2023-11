Textor se revolta com arbitragem após Botafogo tomar virada do Palmeiras

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.O grande motivo da volta é a expulsão do zagueiro Adryelson, quando o Botafogo vencia por 3 a 1. Nos minutos finais, o Palmeiras buscou três gols e conseguiu a vitória. Para Textor, a arbitragem no jogo desta quarta transformou o campeonato em uma"piada".

"O mundo inteiro viu, aquilo não foi um cartão vermelho, ele chega na bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta. E não é um cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, é um roubo. Pode me multar, mas você (Wilson Seneme) precisa renunciar amanhã de manhã", discursou Textor.

"Esse campeonato virou uma piada. Ninguém merece isso. Os jogadores do Palmeiras não querem ganhar assim, nós não queremos perder assim. Senhores, vocês jogaram um belo jogo, mas isso é uma p*** de uma corrupção. Isso tem que mudar. E você precisa renunciar pelo bem do jogo. Pode me multar, me expulsar, mas é meu estádio, eu ainda estarei aqui", afirmou o empresário.

