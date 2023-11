Textor reclama de arbitragem: 'Coisas estranhas estão acontecendo'

O empresário norte-americano falou em"coisas bizarras" acontecendo nas últimas rodadas, mas pediu ao grupo de jogadores que"não se abale" em meio às turbulências."Estamos animados para o jogo (contra o Palmeiras). Os times estão jogando bem. Estão acontecendo algumas coisas bizarras pelo caminho, as pessoas falam como se fossem fatos isolados, mas sabemos que coisas estranhas estão acontecendo", iniciou.

"O time tem confiança. Mesmo com esse resultados estranhos, continuam jogando bem. Temos o melhor vestiário do Brasil, os jogadores são fortes, estão juntos, jogam juntos, rezam juntos, passam o tempo juntos fora dos gramados", seguiu."Esse time não pode se abalar. As pessoas não sabem o que está acontecendo nos vestiários. É só ver a pré-temporada, os protestos, quatro técnicos diferentes na temporada.

"Independentemente do que acontecer hoje, esqueça esse papo de pressão no vestiário, esse time é forte, sabe como lidar com tudo isso. Nos sentimos bem no campeonato", finalizou. Nesta quarta, o Botafogo recebe o vice-líder Palmeiras às 21h30 (de Brasília), novamente no Nílton Santos.

Se vencer, o time comandado por Lúcio Flávio abre 9 pontos em cima do Verdão, e ainda com uma partida a menos.

