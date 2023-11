Ridley Scott compara personagem de seu novo filme com Hitler e Stalin

Prestes a lançar seu novo épico, com Joaquin Phoenix como Napoleão, Riddley Scott causou revolta ao comparar seu personagem principal com Hitler e Stalin. Qual é a verdade? Era o início de sua campanha, e o veterano britânico disparou uma saraivada de tiros contra as linhas francesas. Estamos falando de Ridley Scott, diretor que está promovendo seu mais recente filme, com estreia prevista para novembro.

Mesmo ainda faltando meses para vermos o resultado final, a conversa começou a girar em torno da cinebiografia, graças aos comentários feitos pelo diretor em entrevista à revista de cinema Empire., Adolf Hitler, Stalin. Veja, ele tem um monte de merda sob sua responsabilidade", declarou Scott, explicando sua opinião sobre o personagem. O novo filme biográfico de Ridley Scott sobre Napoleão (Joaquin Phoenix) explora o relacionamento dele com a primeira esposa, Joséphine (Vanessa Kirby)"Hitler e Stalin não construíram nada e apenas causaram destruição", disse Pierre Branda, diretor acadêmico da Fundação Napoleão, ao jornal britânico The Telegrap





