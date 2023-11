Black Friday traz ofertas para PlayStation com até 95% de desconto

Chegou a semana da Black Friday, o que significa que nossas carteiras vão ficar mais leves e nossas contas bancárias mais vazias! Mas por um bom motivo: uma porção de ofertas para PlayStation, tanto em mídia física quanto em formato digital, com jogos para PS4 e PS5 com até 95% de desconto.

Nesta semana você vai encontrar entre as ofertas de Black Friday do PlayStation jogos como Need for Speed Heat, NBA 2K24, Marvel's Spider-Man, God of War Ragnarök, Star Wars Jedi: Survivor, Resident Evil 4 e Woodle Tree 2: Deluxe+, que está saindo por apenas R$ 1,99. God of War Ragnarök é um dos grandes destaques da Black Friday da PlayStation Store





