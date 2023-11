Sam Altman retorna ao comando da OpenAI após demissão

O que aconteceu na OpenAI nos últimos cinco dias abalou o mundo tech. Menos de uma semana após sua demissão, Sam Altman volta ao comando da startup que criou o ChatGPT.

O que aconteceu na OpenAI nos últimos cinco dias pode ser descrito de várias maneiras: um drama suculento na sala de reuniões de uma das empresas mais destacadas do mundo, um cabo de guerra por uma das maiores startups dos Estados Unidos, um confronto entre aqueles que querem que a inteligência artificial (IA) progrida mais rapidamente e aqueles que querem desacelerá-la. Mas, acima de tudo, foi uma luta entre duas visões antagônicas da IA. Em uma visão, a dos capitalistas, a IA é uma nova ferramenta transformadora, a mais recente em uma linha de inovações que mudaram o mundo, incluindo a máquina a vapor, a eletricidade e o computador pessoal, e que, se utilizada da maneira correta, poderia dar início a uma nova era de prosperidade e gerar muito dinheiro para as empresas que aproveitarem seu potencial. É a IA vista como um negócio promissor





