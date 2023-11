Reynaldo Gianecchini fala sobre suas redes sociais e seguidores

O ator Reynaldo Gianecchini conta como lida com as redes sociais e com os quase 6 milhões de seguidores que tem no Instagram. Ele revela que tem um perfil aberto para o público e outro fechado, só para os mais íntimos. Giane adora receber mensagens e nudes dos fãs e não tem preconceito algum. Ele também comenta sobre a radicalidade das opiniões políticas das pessoas e como reage quando alguém diz que vai deixar de segui-lo.

