Rede de túneis subterrâneos do Hamas representa desafio para militares israelenses

Rede com centenas de quilômetros de túneis no subsolo da Palestina representa um pesadelo logístico para militares israelenses. À medida que as tropas de Israel concluem o cerco à Cidade de Gaza, ponto mais denso do território palestino, os militares preparam-se agora para adentrar a impressionante rede de túneis subterrâneos escavados pelo Hamas. Essa rede é chamada de 'metrô de Gaza', e segundo membros do Hamas possui 500 quilômetros de extensão.

Analistas militares de Israel, porém, afirmam haver exagero no número, estimando que possua entre 100 e 300 quilômetros. Sua configuração é desconhecida, dando aos combatentes islâmicos a capacidade de emboscar tropas israelitas e de se protegerem de bombas e artilharia. Os militares israelenses sabem que não há possibilidade de se extinguir o Hamas sem que se invada os túneis. É ali que estão os centros de comando da facção islâmica, assim como seus depósitos de armas, alimentos e combustível





VEJA » / 🏆 5. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Conflito Israel-Hamas: Israel segue bombardeando Gaza no domingo; Hamas diz que 55 morreramUm porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, disse que os ataques aéreos ajudariam a reduzir os riscos para as forças israelenses, que estão concentradas ao redor da fronteira.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »

Tropas de Israel entram na Cidade de Gaza e isolam líder do Hamas, diz ministro israelenseEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Israel destrói 450 pontos de operação do Hamas e deve invadir Cidade de GazaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 27. / 22,5 Consulte Mais informação »

Conflito Hamas-Israel: Netanyahu rejeita 'pausa humanitária' no conflito com Hamas até que reféns sejam libertadosMilitares israelenses afirmam que 242 pessoas são mantidas em poder do Hamas. EUA defendem que interrupção temporária do conflito pode ajudar a libertar essas pessoas.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »

Israel e grupo terrorista Hamas entram em confronto nos arredores da Cidade de GazaO Hamas adotou uma tática de atacar e fugir. Para isso, os membros do grupo usam a rede de túneis construída no território palestino: os combatentes saem dos túneis, disparam contra tanques israelenses e, depois, usam os subterrâneos para escapar.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Israel ataca 300 alvos do Hamas e cerca cidade de GazaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 27. / 22,5 Consulte Mais informação »