Evento Carrington: uma tempestade solar histórica

Em 1859 ocorreu um grande evento solar chamado de 'Evento Carrington', nomeado em homenagem ao astrônomo britânico Richard Carrington, responsável por documentar o que foi considerado como a maior tempestade solar a atingir a Terra até então. Cientistas apontam que a explosão foi o equivalente a 17 bilhões de bombas nucleares explodindo de uma vez na superfície do Sol; a força do fenômeno foi tão forte e impressionante que chegou até a Terra.

A erupção solar proporcionou uma impressionante visão do céu em diversas regiões do mundo, mas também causou danos em postes de sistemas de comunicação da época e choques elétricos em operadores telefônicos. Em 2012, ocorreu outro evento semelhante, contudo, a explosão solar não atingiu a Terra diretamente — caso contrário, poderiam acontecer diversos problemas no planeta, um verdadeiro cenário de caos em todo o mundo. Recentemente, um estudo sugeriu que uma nova explosão pode causar um apagão na internet em 2024, mas esse não é o único efeito das erupções solare





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Haddad e Marina Silva participam de evento sobre desenvolvimento sustentável nos EUAHaddad e Marina Silva participam de evento sobre desenvolvimento sustentável nos EUA

Fonte: sbtnews - 🏆 29. / 22,5 Consulte Mais informação »

Presidente da Fiesp destaca segurança jurídica e institucional do Brasil em evento em NYJosué Gomes da Silva disse também que o Brasil 'tem tudo para ser o maior destinatário dos investimentos ‘near shoring’ e ‘offshoring’ e combustíveis'

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Terrabolistas analisam o Flamengo de Sampaoli: 'Uma bagunça, um equívoco'No programa 'Terrabolistas' desta segunda-feira (17/9), no Terra, os convidados analisaram a ...

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 26. / 22,5 Consulte Mais informação »

Moro participará de ‘defesa do legado’ da Lava Jato em evento do MBLIniciativa foi divulgada em meio ao avanço de decisões que desidratam a operação

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92,4 Consulte Mais informação »

Fundação do PL vai bancar ingressos para CPAC Brasil, evento de Eduardo BolsonaroOrganização descreve o instituto como uma 'renomada organização defensora dos valores conservadores e liberais', sem citar que é vinculada ao partido de Valdemar Costa Neto nem que os recursos vêm de fundo público

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Deslizamento de terra deixa três mortos no sul do Chile | Mundo e CiênciaFalecidos são um casal e sua filha de 17 anos

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »