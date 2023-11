Presidente Lula e Bolsonaro parabenizam presidente eleito na Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se manifestou às 20h40 (pelo horário de Brasília), desejando boa sorte ao novo governo e reafirmando a disposição do Brasil em "trabalhar junto com nossos irmãos argentinos". O mandatário brasileiro não citou o nome do vencedor.Autodefinido como "libertário", o economista é frequentemente comparado com outros políticos da direita radical, como e Bolsonaro e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

"Parabéns ao povo argentino pela vitória com @JMilei. A esperança volta a brilhar na América do Sul", escreveu Bolsonaro no X (antigo Twitter).O que é a ideologia libertária que Javier Milei, presidente eleito na Argentina, diz seguir "Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós", completou o ex-mandatário, atualmente inelegível até 2030.O senador pelo Paraná e ex-ministro da Justiça Sergio Moro também se manifestou: "Grande vitória para América Latina. O fim do kirchnerismo na Argentina representa uma luz para todo o continent





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

‘Bolsonaro tira votos de Milei’, diz diretor do único instituto que acertou 1o turno na Argentina‘Bolsonaro tira votos de Milei’, diz diretor do único instituto que acertou 1o turno na Argentina

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

'Bolsonaro argentino': Milei elege terceira maior bancada no Congresso da Argentina'Bolsonaro argentino': Milei elege terceira maior bancada no Congresso da Argentina

Fonte: sbtnews - 🏆 29. / 22,5 Consulte Mais informação »

Em entrevista, Milei acusa Lula de 'difundir medo' na sociedade argentinaCandidato citou supostas denúncias feitas por aliados de Bolsonaro

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »

Principal articulador de Milei diz ‘desconhecer interferência’ de Lula na eleição argentinaNo último domingo, Milei acusou o petista de 'financiar' a campanha de Sergio Massa; Guillermo Francos creditou fala a diferenças ideológicas

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Em debate, vice de Milei critica Lula e apela ao negacionismo sobre a ditadura argentinaAbertamente, Victoria Villarruel negou que a ditadura argentina tenha sido responsável pela morte e o desaparecimento de mais de 30 mil pessoas

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Sem provas, Milei segue Bolsonaro e alega fraude em eleição na ArgentinaApesar da ausência de evidências, simpatizantes do ultradireitista bancam as alegações nas redes sociais

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »