Vitória de candidato da extrema-direita na Argentina e resiliência do norte-americano são sinais de que o apelo dos outsiders não se esgotou. Viralizou um post no antigo Twitter de uma conta verificada que se apresenta como sendo de Javier Milei, mas que é de apoiadores de sua campanha, com a seguinte formulação com ares de profecia: 'Javier Milei 2023/Donald Trump 2024/Jair Bolsonaro 2026', com as bandeirinhas respectivamente da Argentina, dos Estados Unidos e do Brasil.

É óbvio que cada um dois países tem particularidades econômicas, sociais, históricas e políticas que impedem a simplificação da postagem, mas também é evidente que a resiliência do fenômeno do outsider que chega para implodir as estruturas do establishment se mostra maior que as derrotas de Trump em 2020 e de Bolsonaro em 22 pareciam apontar. E isso requer que o governo Lula e a coalizão que venha a se articular para sua sucessão tomem alguns cuidados. Reveses como o de Trump e de Bolsonaro não esgotaram o apelo eleitoral da extrema-direita





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Eleições na Argentina: Javier Milei usa samba em português composto por bolsonarista na campanha'É o Milei, é o Milei, eu antes não sabia, mas agora eu sei', diz a letra da música, criada por Edmar Marques da Silva

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »

Eleições na Argentina: Javier Milei vota em Buenos Aires e provoca alvoroçoA polícia a criou um corredor de proteção ao candidato e paralisou o trânsito nas regiões de Palermo momentaneamente

Fonte: exame - 🏆 18. / 28,125 Consulte Mais informação »

Eduardo Bolsonaro na Argentina, Moro nas redes: direita se mobiliza para apoiar Javier Milei em eleiçãoApoiadores do ex-presidente associam possível eleição do candidato de extrema direita em primeiro turno à volta da direita na região e lembram da relação do argentino com o líder conservador brasileiro

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Eleições na Argentina: Javier Milei felicita Macri e pede união contra a esquerda após 1º turnoDeputado ultraliberal precisará de votos de centro-direita para conseguir vencer no segundo turno

Fonte: exame - 🏆 18. / 28,125 Consulte Mais informação »

Javier Milei vs Sergio Massa no segundo turno da Argentina: veja o que dizem os analistasNas próximas semanas, o país será epicentro de uma campanha intensa pela confiança dos argentinos; apelo à mudança e aproximação do centro podem definir disputa pela Casa Rosada

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 26. / 22,5 Consulte Mais informação »

Conheça as propostas de Sergio Massa e Javier Milei para a Presidência da ArgentinaAtual ministro da Economia do país garantiu 36,64% dos votos válidos em 1º turno, no domingo (22), contra o candidato de extrema-direita, que obteve 30,01%

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »