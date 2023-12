Presidente brasileiro deseja equilíbrio na relação com a União Europeia

O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou-se contra o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, o que prejudica as chances de uma conclusão do tratado antes da Cúpula do Mercosul. Macron afirmou que o acordo é contraditório com as políticas ambientais do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Ele planeja viajar ao Brasil em março para discutir o acordo. O presidente brasileiro, por sua vez, afirmou que deseja equilíbrio na relação com a UE.





