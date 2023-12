Crítica à ambição brasileira de entrar no mercado de semicondutores

O editorial do Estadão de 1º/12/2023 retomou com toda a energia a crítica à ambição brasileira de adentrar no seleto grupo de países capazes de atuar no mercado de semicondutores, fonte de disputas geopolíticas pelas quais superpotências prometem ir às últimas consequências em defesa do domínio ou acesso às cadeias globais de produção de chips. Para quem lê, a impressão é que os redatores do editorial se aconselharam com o ex-presidente da República, ou o seu defensor local, Sebastião Melo.

O primeiro, responsável pela tentativa frustrada de liquidar a empresa. O segundo, prefeito da cidade onde a empresa está instalada, incapaz de se mover em defesa desta que é a joia da microeletrônica brasileira, gaúcha e porto-alegrense. Convém explicar que a “doação” da fábrica da Motorola, instalada no Texas (EUA) até o final dos anos 1980, foi resultado de uma articulação para a qual concorreu a ação da PUCRS, Unicamp e USP, universidades formadoras de mão de obra recrutada por fabricantes de semicondutores nos EU





