Prefeito e vereadores de Urussanga são presos em operação

O prefeito de Urussanga , Luis Gustavo Cancellier , e os vereadores Elson Roberto Ramos e Thiago Mutini foram presos preventivamente nesta terça-feira em desdobramento da Operação Terra Nostra. Cancellier é o 19º prefeito preso no estado de Santa Catarina em apenas dois anos.

A primeira fase da operação ocorreu em março deste ano, quando policiais investigavam um possível superfaturamento na aquisição de um imóvel por parte da prefeitura. Com o avanço das investigações, a polícia pode constatar que ao menos duas propriedades haviam sido adquiridas dessa maneira.

A investigação mirou um suposto esquema de corrupção envolvendo a contratação de serviços de limpeza urbana em cidades de várias regiões do estado.Somente Douglas Elias Costa , prefeito de Barra Velha, não foi detido por conta da operação. Ele havia sido preso em outra investida do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado contra corrupção.

Prefeito Vereadores Prisão Operação Urussanga

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Jovens de 16 a 18 anos podem tirar 1º título de eleitor até 8 de maioEleitores poderão votar para prefeito, vice-prefeito e vereador

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Mesmo preso, ex-PRF cogitou candidatura a prefeitoSilvinei Vasques alegou problemas pessoais para informar que não disputaria o pleito; ele cumpre prisão preventiva há quase 9 meses

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Prefeito de São Paulo deve promover trocas em secretariadoO prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), deve promover sete trocas entre secretários e diretores nesta semana, quando se encerra o prazo de filiação partidária e desincompatibilização para disputar as eleições municipais de 2024.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Prefeito do Rio faz discurso montado por inteligência artificial durante evento com LulaO prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), fez um discurso inteiro montado pelo ChatGPT durante evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio. Paes falou sobre inovação e tecnologia, agradecendo à inteligência artificial pela preparação do discurso.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Imamoglu, o prefeito de Istambul que vence de novo máquina de ErdoganMembro do CHP, o tradicional partido centrista laico da Turquia, político já desponta como o claro rival do presidente nas ainda distantes eleições de 2028

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Após pressão do PSD, prefeito de Belo Horizonte exonera secretários da 'Família Aro'Fuad Noman confirmou demissão de quatro titulares ligados ao secretário estadual da Casa Civil e aliado do governador Romeu Zema, Marcelo Aro

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »