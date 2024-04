Prefeito do Rio faz discurso montado por inteligência artificial durante evento com Lula

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), traçou uma estratégia diferente e fez um discurso inteiro montado pelo ChatGPT durante evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio, na manhã desta terça-feira. Paes falou sobre inovação e tecnologia.

— Esse discurso eu acabei de fazer, entrando aqui no Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), a gente pediu para que o ChatGPT, a inteligência artificial, preparasse um discurso para mim, para eu ler diante do presidente — afirmou o prefeito. — Agradeço a inteligência artificial, e não a minha inteligência, essa parte do discurso que acabei de ler — acrescentou. O discurso foi lido durante a inauguração do Impa Tech, primeira graduação em Matemática do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, localizado no Rio de Janeiro. A sede principal do Impa é no Horto, na Zona Sul da capital fluminense, mas o novo campus com cursos de graduação fica na região portuária

