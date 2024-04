Prefeito de São Paulo deve promover trocas em secretariado

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), deve promover sete trocas entre secretários e diretores nesta semana, quando se encerra o prazo de filiação partidária e desincompatibilização para disputar as eleições municipais de 2024. Oapurou que cinco dessas mudanças envolvem diretamente o pleito, enquanto outros dois nomes devem sair na mesma leva, sem pretensões eleitorais. A maioria dos novos indicados será promovida internamente.

A principal novidade é o pedido de desligamento da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso. Ex-vereadora de São Paulo pelo PSDB, ela comanda a pasta desde 2017 e esteve pressionada no cargo em outras oportunidades. Segundo uma fonte da Prefeitura, ela pediu demissão na sexta-feira, 29, e afirmou que gostaria que a troca ocorresse junto a de outros nomes por ocasião das eleições. Ainda não há substituto. Aline foi procurada por meio da sua assessoria nesta segunda-feira, 1º, mas não retornou o contat

