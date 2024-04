Mais de 50 mil pessoas fogem da violência das gangues em Porto Príncipe

Mais de 50 mil pessoas fugiram da área metropolitana de Porto Príncipe em três semanas buscando segurança diante da violência das gangues que atinge a capital do Haiti, anunciou nesta terça-feira (2) a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Entre 8 e 27 de março, 53.125 pessoas deixaram a cidade, somando aos 116.000 deslocados que haviam fugido nos meses anteriores, indicou a OIM em um comunicado à imprensa.

Grande parte dos que fugiram de Porto Príncipe em março foram para o sul, segundo a organização, e a maioria relatou que estava indo"devido à violência e à insegurança"."É importante destacar que (as outras) províncias não possuem infraestrutura adequada e as comunidades que recebem esses deslocados em massa da capital não têm recursos suficientes para lidar com esses fluxos", acrescenta o comunicad

