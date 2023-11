Pastor evangélico critica novela das 9 da Globo

Domingo à noite. Um pastor evangélico com fervor digno de um crítico de TV decidiu pregar sobre os 'males insidiosos' da novela das 9 da Globo , Terra e Paixão. Ele começou descrevendo a trama onde o casal protagonista, vivido por Cauã Reymond e Bárbara Reis, parece mero coadjuvante perto da história de Ramiro , interpretado por Amaury Lorenzo. O peão, dividido entre sua masculinidade rústica e o amor oculto por Kelvin, personagem de Diego Martins, se tornou o centro da pregação.

Com uma descrição tão vívida que quase podia se ouvir o tema de abertura da novela, o pastor condenou a trama homossexual, mas, curiosamente, encerrou sua fala reproduzindo o bordão do personagem de Lorenzo: 'eu sou macho'. A ironia da situação está no fato de que, para pregar contra a novela com tamanha precisão, o pastor teria que ser um espectador mais assíduo do que gostaria de admiti





