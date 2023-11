Força-tarefa é mobilizada em São Paulo para minimizar impactos de tempestade com rajadas de vento

A previsão de tempestade com rajadas de vento para este fim de semana em São Paulo mobilizou uma força-tarefa entre órgãos municipais e estaduais para minimizar os impactos do mau tempo após uma semana de calor recorde.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) passou a tarde de hoje reunido com secretários, integrantes da Defesa Civil e prefeitos da região metropolitana e do litoral para discutir medidas a fim de evitar novo cenário de apagão como o que ocorreu no último dia 3, quando 4,2 milhões de domicílios ficaram no escuro após forte chuva com rajadas de vento . A gestão já havia anunciado a criação de um gabinete que terá Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Sabesp (Companhia de Saneamento de São Paulo ) e representantes de distribuidoras de energia. Segundo o coordenador da Defesa Civil, coronel Hengel Pereira, haverá 5 mil agentes do órgão em 620 municípios de prontidão para atender as ocorrências. Esse contingente se soma ao Corpo de Bombeiros e outras entidades, como as concessionárias de energia





