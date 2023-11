CEO do Web Summit espera representação completa do ecossistema no próximo ano

A primeira parte da resposta de Katherine Maher, CEO do Web Summit , para a pergunta sobre planos futuros à frente do evento de tecnologia é simples: "Continuar no cargo", brinca. A executiva assumiu o comando do Web Summit , maior evento de inovação da Europa , apenas duas semanas antes da abertura da edição deste ano, que reuniu 70 mil pessoas em Lisboa. O Web Summit aconteceu este ano sem a presença de peso de big techs como Meta , Amazon e Google .

Parceiras comerciais importantes, elas anunciaram a saída da conferência no mês passado, após polêmicas com o antecessor da CEO , Paddy Cosgrave . Em entrevista ao GLOBO e ao Valor, Katherine Maher conta que "a primeira coisa que fez" ao assumir o cargo foi procurar todas as empresas associadas ao evento "para entender se elas estavam vindo, ou não, e por qual motivo": — Nós ouvimos de vários parceiros que eles estão ansiosos para volta





Consulte Mais informação: JORNALOGLOBO » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui.

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

JORNALOGLOBO: CEO da Web Summit deixa cargo após declaração sobre guerra Israel-HamasDecisão vem depois de grandes marcas, como Google e Meta, cancelarem participação no evento; festival, que é o maior de tecnologia da Europa, acontece em novembro em Lisboa

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Israel boicota Web Summit após criticas do criador do evento: 'declarações ultrajantes'Israel boicota Web Summit após criticas do criador do evento: 'declarações ultrajantes'

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Polícia investiga Deep Web e Dark Web atrás de criminososO Brasil tem enfrentado de maneira recorrente um problema complexo: os ataques em escolas. Na mídia, durante os anos 90, os Estados Unidos tomavam as manchetes com os casos. Só que, infelizmente, cada vez mais esse padrão começa se replicar por aqui. Confira!Canal de denúncia do governo: https://www.gov.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Web aponta indiretas para Mel Maia em nova música de MC Daniel: 'Só falta superar'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

LANCE!: 'O Claus é palmeirense': Declaração de Rafinha após expulsão viraliza na webExpulso no clássico entre Palmeiras e São Paulo, nesta quarta-feira (25), Rafinha deu uma declaração polêmica ao sair de campo. Ao deixar o gramado do Allianz Parque, o lateral se dirigiu ao quarto árbitro e afirmou que o árbitro Raphael Claus 'é palmeirense'. A cena viralizou na web.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Nova Buba em 'Renascer', atriz transexual de 22 anos revela beleza e talentos na webGabriela Medeiros foi escalada para viver importante personagem da nova versão da novela de Benedito Ruy Barbosa

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »