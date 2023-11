O que São Paulo pensa sobre 3 assuntos do mercado da bola

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.As conversas entre clube e jogador têm sido positivas, mas existe um detalhe ainda não discutido: o tempo de contrato. A intenção do São Paulo é assinar com o meio-campista por apenas um ano, até o fim de 2024, por conta da idade mais avançada de Luiz Gustavo.

A chegada de um volante de marcação é prioritária para a diretoria, ainda mais com a possibilidade de perder Pablo Maia. O jovem titular é um dos mais cobiçados do elenco tricolor e, após receber propostas na janela do meio do ano, deve ser novamente procurado assim que o mercado abrir, em janeiro.

, porém, não há qualquer tipo de negociação em andamento para que o jogador troque o Beira-Rio pelo Morumbi. É de praxe no time paulista monitorar a situação de diversos atletas que possam vir a interessar agora ou no futuro, mas Pedro Henrique, ao menos por enquanto, não possui negociação alguma com a diretoria são-paulina para 2024. O único acertado é Erick, ponta do

Além das chegadas, algumas saídas também preocupam o São Paulo. Uma possibilidade é Luciano, sondado por alguns times da Arábia Saudita na janela passada, mas que preferiu continuar pelo sonho de ser campeão da, Luciano não tem em mãos uma oferta formal para deixar o São Paulo, mas a chance existe.

