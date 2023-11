Mano cutuca Inter após vitória do Corinthians: 'Tinha gente falando em Libertadores'

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.''Eu penso que a gente tem que continuar olhando o setor em que estamos. Não temos que olhar lá para cima, nem sabemos se vai dar tempo de olhar.

''Tinha gente olhando para cima, falando em Libertadores, e já está abaixo da gente. Então tem que se cuidar, o futebol ensina muito a gente'', completou se referindo do clube gaúcho.''A Sul-Americana é relativamente alcançável para todos que estão no bolo. Se conseguir sair cedo da pressão maior, você vai estar na Sul-Americana.

Dentro de campo, Yuri Alberto contou com a uma falha bizarra do goleiro Bento para anotar o gol da vitória corintiana.

