Com gol contra e jogo ruim, Brasil vence México e se classifica para a final do futebol nos Jogos Pan-Americanos

O primeiro tempo começou já com gol do Brasil. Aos quatro minutos, Tony Leone se atrapalhou na área e marcou gol contra, 1×0 para a Seleção Brasileira. Depois, o México comandou toda a etapa inicial. O Brasil chegou pouco na meta defendida por Tapia. Os mexicanos só não marcaram por causa dos próprios pés. A Seleção só deixou os adversários jogarem, mas conseguiu sair vencedor na primeira etapa com o gol contra.

O segundo tempo começou com o México pressionando, mas Mycael fez a defesa no chute de Isaías. A melhor chance no início foi com Gabriel Pirani, mas Leone tirou o perigo dentro da área. A Seleção Brasileira recuou muito e só deu México na etapa final. Tentava buscar contra-ataques, mas a marcação mexicana não deixava espaços. Mycael fez uma grande defesa no fim da partida e o Brasil venceu por 1×0 em Viña Del Mar.

