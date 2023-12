Mundial de Clubes começa nesta terça-feira na Arábia Saudita

Confira as principais informações sobre a competição que se inicia nesta terça-feira (12)Além dos times citados, a disputa - que terá sua grande final no dia 22 de dezembro - conta com León, do México, representante da Concacaf, Urawa Reds, do Japão, vencedor da Champions da Ásia, e Al-Ahly, do Egito, campeão africano. OA Arábia Saudita receberá pela primeira vez o Mundial de Clubes.

Todas as sete partidas acontecerão na cidade de Jidá, sendo cinco, incluindo a decisão do torneio, no King Abdullah Sport City Stadium; outros dois jogos - um da segunda fase e a disputa de terceiro lugar - serão realizados no Prince Abdullah Al Faisal Stadium. Jidá é a segunda maior cidade do país, com aproximadamente quatro milhões de habitantes, e está a cerca de 850 quilômetros da capital Riade. Dois dos principais clubes da Arábia Saudita estão localizados lá, o Al-Ahli e o Al-Ittihad. Este último, atual campeão nacional, será o representante do país-sed





