Dia Mundial do Diabetes: as perguntas mais frequentes sobre a doença

O diabetes tipo 1 tende a aparecer no início da infância ou adolescência. A doença pode estar ligada à genética ou ser desencadeada por uma infecção viral. Estima-se que 422 milhões de pessoas vivem com diabetes em todo o mundo, quatro vezes mais do que há 40 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). As complicações do diabetes podem causar ataque cardíaco, acidente vascular cerebral (AVC), cegueira, insuficiência renal e amputação de membros inferiores.

Apesar dos riscos, muitas pessoas que têm diabetes não sabem disso. Mudanças no estilo de vida podem evitar muitos casos. No Dia Mundial do Diabetes, em 14 de novembro, a BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC) apurou quais são as perguntas mais frequentes no Google sobre a doença e as respondeu com a ajuda de três especialistas. Victor Montori, endocrinologista de diabetes da Clínica Mayo, nos Estados Unidos: 'Normalmente, um médico avisa o paciente que ele tem diabetes tipo 2 com base nos resultados de exames laboratoriais que medem o açúcar no sangue.

:

