Brasil lidera ranking mundial de homicídios em números absolutos

O Brasil registrou 47.722 assassinatos em um ano, 10,4% do total mundial. Em homicídios per capita, está na 11ª posição, com 22,38 mortes a cada 100 mil habitantes - quase quatro vezes mais do que a média global. O país lidera o ranking mundial de homicídios em números absolutos, de acordo com dados do Estudo Global sobre Homicídios 2023, divulgado pela ONU nesta sexta-feira (8). Do total de 458 mil homicídios em todo mundo registrados no ano referência de 2021, 10,4% deles ocorreram no Brasil.

Quando se leva em conta o número de mortes per capita, o Brasil fica na 11ª posição no ranking global, com 22,38 homicídios a cada 100 mil habitantes - quase quatro vezes mais do que a média global de 5,8 por 100 mil habitantes. Em todo planeta, mais pessoas foram mortas por homicídio do que por conflitos armados e terrorismo juntos, com uma média de 52 vítimas por hora. O total de homicídios registado em 2021 é quatro vezes superior à média anual de mortes em conflitos armado





UOLNoticias » / 🏆 12. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Brasil registra 722 feminicídios no 1º semestre de 2023Dados mostram um aumento de 2,6% na ocorrência de crimes contra mulheres na comparação com o mesmo período do ano passado

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Comprobar Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2023: consulta los números premiadosTodos los resultados del sorteo extraordinario de la ONCE que ha repartido este sábado 11 millones de euros al primer premio

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

O 11/11 do AliExpress continua: R$ 20 de desconto a cada R$ 100 de comprasAproveite a promoção do site AliExpress para fazer as compras de final do ano com grandes descontos

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Fome atinge 11,4% das mulheres e 8,3% dos homens no Brasil, diz FAONo mundo, 9,3% dos homens vivem em situação de insegurança alimentar grave e 10,8% das mulheres

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

SP vê aumento de 33,7% em feminicídios no 1º semestre de 2023; Brasil tem 722 casosEstado com mais casos, São Paulo teve 111 vítimas; DF teve o maior crescimento, com 250%

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Brasil registra 722 feminicídios no 1º semestre de 2023, maior número registrado desde 2019 em série históricaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »