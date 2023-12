Observatório Cidadão para Saúde defende maior cooperação para resolver problemas no Sistema Nacional de Saúde

O Observatório Cidadão para Saúde (OCS) defende maior cooperação entre Organizações da Sociedade Civil (OSC), Ministério da Saúde (MISAU), profissionais de saúde e parceiros de cooperação para a resolução dos problemas que apoquentam o Sistema Nacional da Saúde (SNS), após ter-se assistido a uma ameaça de retorno à grave por parte dos médicos residentes no Hospital Central de Maputo, o maior centro hospitalar de Moçambique. Leia na íntegra o artigo sobre a amaça à greve: https://www.

De acordo com António Mate – coordenador do pilar de Participação Pública no OCS – que falava à margem da IX Feira Anual de Saúde que teve lugar na sexta-feira última (10 de Novembro), em Maputo, a coordenação entre viários pilares sociais é relevante para a mobilização de mecanismos de melhoria do sector da saúd





