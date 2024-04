Ministros analisam ação sobre limites constitucionais das Forças Armadas

Ministros analisam ação que trata sobre os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas e sua hierarquia em relação aos Poderes. Com o voto do ministro Cristiano Zanin nesta terça-feira, os ministros estão analisando uma ação que trata sobre os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas e sua hierarquia em relação aos Poderes. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, avaliou o posicionamento da Corte como 'totalmente' correto.

Paiva afirmou que concorda com o posicionamento da Corte, pois quem interpreta a constituição em última instância é o STF e isso já estava consolidado como o entendimento. Até agora, todos os ministros que votaram acompanharam o relator, Luiz Fux. O julgamento ocorre no plenário virtual do STF e está programado para terminar no dia 8

