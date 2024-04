Lula apoiará mudança no artigo 142 da Constituição após decisão do STF

Após decisão do STF, Lula apoiará mudança no artigo 142 da Constituição. Lula vai apoiar essa mudança e tem que tirar correndo o trecho que diz que as Forças Armadas garantem os poderes constitucionais, porque não garantem coisa nenhuma.Até Mendonça vê golpismo em poder moderador militar Com o julgamento o Supremo está dizendo claramente que o artigo 142 não dá as Forças Armadas a atribuição de poder moderador.

O artigo 142 diz que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e disciplina sob a autoridade suprema do presidente da República. Diz também que destinam-se à defesa da pátria contra inimigos externos, mas diz que se destinam à garantia dos poderes constitucionais. Na verdade elas não tem que garantir poder constitucional nenhuma. O que é República é a Constituição e os próprios poderes são a garanti

