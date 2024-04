Drone ucraniano colide em refinaria russa

Há um zumbido alto quando uma pequena silhueta se aproxima no ar. O barulho lembra estranhamente os ataques de drones russos na Ucrânia, mas esse episódio foi gravado mais perto de Moscou do que de Kiev. “Eles estão voando direto em nossa direção”, é possível ouvir uma mulher falando em russo, em um vídeo compartilhado nas redes sociais e analisado pela CNN. À medida que o objeto se aproxima, fica claro: trata-se de um drone ucraniano sobrevoando o território russo.

“Estou com muito medo”, ela diz. Outro vídeo, gravado momentos depois, mostra o mesmo drone virando para a esquerda enquanto sirenes de ataque aéreo abafam o ruído da hélice. Segundos depois, o drone mergulha do céu, colidindo em uma torre coberta de canos em uma refinaria de petróleo russa, explodindo com o impacto. A CNN geolocalizou os vídeos na refinaria Ryazan, da Rosneft - uma das maiores da Rússia - a mais de 500 quilômetros de distância da Ucrâni

