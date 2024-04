Ministro da Fazenda defende pacto entre os poderes para metas fiscais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender nesta terça-feira (2) que seja feito um pacto entre os três poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário) em busca das metas fiscais. Para este ano, o objetivo é zerar o rombo das contas do governo, mas a equipe econômica já admitiu que o resultado será deficitário.

"O Executivo é um poder, mas hoje os outros dois poderes têm muito protagonismo no que eles respeitam ao fazer esse encontro de contas", declarou Haddad a jornalistas. Segundo ele, o governo federal fixa a meta para as contas públicas e encaminha as leis que vão dar consistência para essa meta, além de dialogar com o Judiciário sobre os julgamentos previstos

