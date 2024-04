Joana Sanz publica foto de mãos dadas com Daniel Alves após pedido do jogador

A decisão de Joana Sanz de ter publicado uma foto em seu perfil oficial no Instagram em que aparece de mãos dadas com Daniel Alves teria sido tomada após um pedido do jogador. De acordo com informações do jornal espanhol '20minutos', o brasileiro, de 40 anos, desejava um posicionamento público de apoio da mulher, após ter obtido liberdade provisória na última semana.

De acordo com a emissora de TV espanhola 'Telecinco', o casal se encontrou no último fim de semana na residência do jogador em Barcelona. Teria sido o primeiro encontro deles, após Daniel obter liberdade provisória no último dia 25. Joana chegou a declarar em março do ano passado que iria terminar o casamento com Daniel Alves, após o brasileiro ser acusado de estupro

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalodia / 🏆 9. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, posta foto de mãos dadas com o ex-jogadorModelo espanhola publica primeiro registro com marido condenado por estupro, que pagou fiança para ter liberdade provisória

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Condenado por estupro, Daniel Alves aparece de mãos dadas com Joana Sanz após deixar prisãoA esposa de Daniel Alves, a modelo Joana Sanz, publicou uma foto de mãos dadas com o ex-jogador de futebol. O brasileiro foi condenado a quatro anos e seis

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Joana Sanz posta foto de mãos dadas com Daniel Alves após saída do jogador da prisãoModelo espanhola publica primeiro registro com marido condenado por estupro, que pagou fiança para ter liberdade provisória

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Daniel Alves pediu para que Joana Sanz postasse foto de mãos dadas, diz jornalIdeia do brasileiro era mostrar que o relacionamento entre eles não está em crise

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz posta primeira foto com ex-jogador após sair da prisãoJoana Sanz, esposa de Daniel Alves, postou uma foto de mãos dadas com o ex-jogador no Instagram, após a saída do ex-lateral da prisão.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Em rede social, Joana Sanz expõe registro de encontro com Daniel AlvesNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »