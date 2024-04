Millonarios x Flamengo: estreia na Libertadores

Na estreia da Copa Libertadores, o Millonarios, da Colômbia, recebe o Flamengo, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho, popularmente conhecido como El Campín, em Bogotá. O jogo Millonarios x Flamengo, confronto da 1ª rodada da fase de grupos, será transmitido ao vivo na TV fechada pela ESPN e no Streaming pelo Star+.O jogo entre Millonarios e Flamengo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Star+ (Streaming) às 19h desta terça-feira, 02.

O Millonarios recebe o Flamengo no jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores, no Estádio Nemesio Camacho, popularmente conhecido como El Campín, em Bogotá, às 19h (de Brasília).Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Moreno Paz (Óscar Vanegas), Juan Pablo Vargas e Jhoan Hernández; Larry Vásquez e Daniel Giraldo; Daniel Cataño, David Mackalister Silva e Daniel Ruiz; Santiago Giordan

