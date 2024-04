Gilmar Mendes pede investigação de homem que o ofendeu em aeroporto de Lisboa

A apuração ocorre a pedido do próprio Gilmar, por um episódio ocorrido na semana passada no aeroporto de Lisboa. Um homem afirmou que o ministro e o STF "são uma vergonha para o Brasil e para o todo povo de bem" e que o Brasil estaria sendo "destruído" por "pessoas como" ele. O homem gravou a interação, e o vídeo foi publicado em redes sociais. A partir do vídeo, a PF identificou que o responsável é Ramos Antonio Nassif Chagas, que atua como técnico do INSS.

Chagas foi procurado para comentar, mas não retornou. Gilmar enviou uma representação criminal ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, pedindo a investigação do caso e a responsabilização do autor. No texto, o ministro afirma que as ofensas foram dirigidas não só contra ele, mas também ao STF. "Ao agir dessa forma, o imputado almejou intimidar Ministro do Tribunal, para desestabilizar o funcionamento da instituiçã

"Não há clima para anistia a Bolsonaro", diz ministro do STF Gilmar MendesAos 68 anos de idade e 22 como membro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes é o mais polêmico e também o mais influente ministro da Corte. Decano

Gilmar Mendes defende uma 'Comissão da Verdade' para a Lava Jato: 'Se revelou um projeto ...A CartaCapital, o ministro do STF afirma ser necessário manter a atenção a fim de evitar a repetição de abusos

Gilmar Mendes, do STF, nega pedido para liberar venda de cerveja nos estádios de SPAção foi proposta pelo São Paulo, que argumenta que lei estadual é inconstitucional

Expressão 'narcomilícia evangélica' motiva debate entre ministros do STFAndré Mendonça questiona Gilmar Mendes sobre uso do termo em entrevista recente

Mendonça diz que fala de Gilmar Mendes sobre 'narcomilícia evangélica' é 'discriminatóri ...Ministro, que é evangélico, afirmou que conversou com Gilmar Mendes sobre o tema

Vídeo de Gilmar Mendes foi editado para desacreditar sistema eleitoralUm vídeo que circula com falas do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes sobre o sistema eleitoral brasileiro foi editado para tirar de contexto as afirmações feitas por ele durante um julgamento na Corte.

